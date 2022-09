Optical Illusion: अगर आप हैं Genius! तो 10 सेकंड में ढूंढ कर दिखाए इस तस्वीर में छिपी हुई तितली

Optical Illusion: पिक्चर पजल से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोग खूब शेयर करते हैं. इन तस्वीरों की खास बात यह होती है कि इसमें कोई चीज छिपी होती है और उसे लोगों को ढूंढकर निकालना होता है. ऐसी तस्वीरों को सभी उम्र वर्ग के लोग पसंद करते हैं।

आज के ऑप्टिकल इल्यूजन में, हम देखेंगे कि आपका एकाग्रता स्तर कितना ऊंचा है और तस्वीर में छिपी किसी चीज को खोजने में आपको कितना समय लगता है। आज हम आपके साथ जो तस्वीर शेयर कर रहे हैं वह एक जंगल की है जहां एक बाघ शिकार के लिए निकला है और तस्वीर में कहीं छिपी हुई तितली है जिसे आपको 10 सेकेंड में ढूंढना है। यदि आप तस्वीर से तितली ढूंढ पाते हैं तो आप इस चुनौती के विजेता होंगे और यदि नहीं तो आप इस चुनौती को हार जाएंगे।

Can you find the hidden butterfly from the image in 10 seconds?