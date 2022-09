Optical Illusion: क्या आप इन खोपड़ियों के बीच ढूंढ सकते है छिपा चेहरा, अगर 5 सेकेंड में ढूंढ लिया तो बन जाएगा रिकॉर्ड

Optical Illusion: लंबे समय से इंटरनेट पर रहस्यों से भरी कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। इन तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों को धोखा देने वाली तस्वीरें कहा जाता है। ऐसी तस्वारों में चीजें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं लेकिन लाख कोशिश के बाद भी लोग उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं।

रहस्य से भरी हजारों लाखों तस्वीर सोशल मीडिया में मौजूद हैं, जिसमें कुछ खास चीजें छिपी होती हैं। मगर साधारण दिमाग वालों के लिए इन्हें हल करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार तेज दिमाग वाले भी तस्वीर में छिपे रहस्य को हल नहीं कर पाते हैं. ऐसी तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों से जुड़ा धोखा भी कहा जाता है. इनमें रहस्य नजर के सामने ही होता है मगर मजाल है कोई खोजकर दिखा दे। हालांकि इन तस्वीरों को हल करने से दिमाग और आंखों की अच्छी कसरत भी हो जाती है।

Can You Find The Hidden Face Among These Skulls?