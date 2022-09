Optical Illusion: क्या आप 12 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं Screw के बीच छिपा हुआ Spring? केवल बाज जैसी नजर वाले ही ढूंढ पाए हैं अब तक

Optical Illusion: हम आपके लिए हर रोज ऑप्टिकल इल्यूजन और पिक्चर पजल वाली तस्वीरें लेकर आते हैं। इन तस्वीरों से आपकी दिमागी कसरत तो होती ही है नजर भी पैनी करने में सहायक होती है। इतना ही नहीं कॉनस्ट्रेशन लेवल बढ़ाने में भी ऐसी तस्वीरें सहायक होती हैं।

क्या आप 12 सेकंड में इन स्क्रू के बीच छिपे स्प्रिंग को ढूंढ सकते हैं? आज हम आपके लिए फिर से एक दिलचस्प तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें कई स्क्रू हैं। आज की इस चुनौती में आपको इन स्क्रू के बीच छिपे स्प्रिंग को खोजना होगा। तस्वीर को बहुत ध्यान से देखें, आपको इसमें छिपा हुआ स्प्रिंग जरूर मिल जाएगा। ऑप्टिकल इल्यूजन की इस वायरल तस्वीर को सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया गया है। इस तस्वीर को अब तक केवल 1% लोग ही सॉल्व कर पाए हैं और अन्य ऐसा करने में विफल रहे हैं क्योंकि इसमें स्प्रिंग और स्क्रू का रंग एक ही जैसा दिखाई दे रहा है।

Can you find the hidden spring among these screws within 12 seconds?