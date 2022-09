Optical Illusion: इस तस्वीर में आपको ढूंढना है सबसे अलग दिखने वाला 'गुलाब', 6 सेकंड में ढूंढ लिया तो बन जाएगा रिकॉर्ड

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर ‘दिमाग का दही’ कर देने वाली एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें कई सारे गुलाब के फूल बने हुए हैं। इन गुलाबों के बीच में एक ऐसा गुलाब है जो सभी गुलाबों से अलग दिखाई दे रहा है। इसमें आपको अलग दिखने वाले गुलाब को खोज निकालना है।

सोशल मीडिया पर अक्सर ही हम ऐसे क्विज और पजल देखते रहते हैं, जहां पर हमें तस्वीर में छिपी हुई कोई चीजें ढूंढनी होती हैं। यह ऐसी तस्वीरें होती हैं, जो हमारी आंखों को आसानी से धोखा दे जाती हैं। कोई भी छोटी बड़ी चीज आपके सामने छिपी होती है मगर फिर भी बड़े-बड़े लोग छिपी चीजों को ढूंढने में असफल हो जाते हैं. आज फिर से आपके सामने एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें आपको एक अलग दिखाई देने वाले गुलाब को ढूंढना है।

Can You Locate The Rose That Is Different From The Others In This Image?