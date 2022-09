Optical Illusion: क्या आप 9 सेकेंड में ढूंढ लकते हैं इस तस्वीर में चमगादड़, बत्तख और तितली, अगर खोज लिया तो बन जाएगा रिकॉर्ड

Optical Illusion: ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें दिमागी कसरत तो कराती ही हैं, इसके साथ ही एकाग्रता भी बढ़ाती है। इन तस्वीरों में मिल चैलेंज को पूरा करने में लोगों को काफी मजा आता है, लेकिन 99 फीसदी लोग इस चैलेंज को पूरा करने में फेल हो जाते हैं।

दिमाग को तेज करने लोग कई तरह के एक्सरसाइज करते हैं। अक्सर सलाह दी जाती है कि अपने माइंड को शार्प करने के लिए आप तरह-तरह की चीजें ट्राई करें। जैसे आप ऑप्टिकल इल्यूजन से रिलेटड तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल होती हैं। आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, पहेलियां सुलझा सकते हैं और साथ ही क्विज को हल कर सकते हैं। ऐसी हीं एक तस्वीर हम आपके लिए लेकर आएं है जो आपके दिमाग की कसरत तो कराएगा ही और अगर आपने दी गई समय सीमा से पहले इस तस्वीर के सवाल को सॉल्व कर लिया तो रिकॉर्ड भी बन सकता है।

Can you spot a Bat, a Duck, a Butterfly in old Family Picture in 9 secs?