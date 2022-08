Optical Illusion: इस तस्वीर में छिपे मेंढक को ढूंढकर दिखाएं, ढूंढ लिया तो बाज जैसी तेज है आपकी नजर

Optical Illusion Image : ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी आज एक ऐसी तस्वीर हम लेकर आए हैं जिसमें आपको मेंढक को ढूँढना है वो भी 36 सेकंड में। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इस मेंढक ने खुद को इस तरह से छिपा रखा है कि आँखों के सामने होकर भी वो आपको दिखाई नहीं देगा।

ऑप्टिकल इल्यूजन केवल एक आर्टिस्ट की कला में ही नहीं, बल्कि कभी कभी प्रकृति में भी देखने को मिलता है। प्रकृति हर दिन कुछ चीजों से हमें भ्रमित या हैरान करती है। खासकर कुछ जानवर जिनमें खुद को रंगों के साथ ढालने की क्षमता होती है वो अक्सर हमें सामने होकर भी दिखाई नहीं देते। ऐसी ही एक तस्वीर कुछ दिनों से इंटरनेट पर वायरल हो रही है। इसमें छिपे मेंढक को ढूँढना लोगों के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। इसी केवल 1 फीसदी लोग ही सॉल्व कर पाए हैं।

Optical Illusion : Can you spot the hidden frog in the picture