Optical Illusion: जूतों की इस भीड़ में रखा है एक स्कूल शूज, दम है तो 7 सेकेंड में ढूंढकर दिखाएं

ऑप्टिकल इल्यूजन की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं। इसकी बड़ी वजह है कि ये दिमाग की कसरत कराने के साथ ही आपके आईक्यू लेवल का बेहतरीन टेस्ट भी करती हैं। यही नहीं आप ऐसी तस्वीरों को दूसरों को बतौर चैलेंज भी भेज सकते हैं।

पहेलिया सुलझाने के शौकीन लोगों के लिए इन दिनों सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक विकल्प मौजूद हैं। इनमें सबसे ज्यादा जिस विकल्प को पसंद किया जा रहा है वो है ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें। ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आखों का भ्रम। ये ऐसी तस्वीरें या वीडियो होते हैं जिनमें पहली नजर में हर कोई चक्कर खा जाता है। यानी जो दिखाई देता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि ऐसी तस्वीरों को काफी पसंद किया जा रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आइए जानते हैं कि इस तस्वीर में आपके क्या चैलेंज है।

Optical Illusion Can You Spot The Hidden School Shoe In 7 Seconds