Optical Illusion: इस तस्वीर में पेड़ और चट्टानों के बीच छिपी है एक मॉडल, ढूँढने में लोगों के छूटे पसीने

Optical Illusion: आज एक ऐसी तस्वीर हम आपके लिए लाए हैं जिसे देख आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसमें एक मॉडल छिपी है जिसे आपको 10 सेकंड के अंदर ढूँढना है।

ऑप्टिकल इल्यूजन तो कई तरह के हो सकते हैं। कुछ तस्वीरों में कुछ वीडियो में तो कुछ प्रकृति में भी देखने को मिलते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर इल्यूजन से जुड़ी तस्वीरें देखने को मिलती हैं और लोगों को इन्हें सॉल्व करने में मजा भी आता है। कुछ तस्वीरों में घंटों लगाने के बाद भी जवाब नहीं मिल पाता तो कुछ लोग उसे सॉल्व कर लेते हैं। दिमाग को कॉनफ्यूज कर देने वाली इन पहेलियों को फिर भी लोग बड़ी उत्सुकता के साथ सॉल्व करते हैं। एक ऐसी ही तस्वीर इंटरनेट पर देखने को मिली है जिसमें पेड़ और चट्टानों के बीच एक न्यूड मॉडल छिपी है और उसे ढूंढ पाना इतना आसान नहीं।

