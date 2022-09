Optical Illusion: ऑप्टिकल इल्यूजन आँखों को धोखा देता है और दिमाग चकरा जाता है। इन्हें सॉल्व करना काफी कठिन होता है। आज एक ऐसी तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें आपको बताना है कि उसमें कितने सर्कल हैं।

ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी तस्वीरों को सुलझाना या समझना सबके बस के बात नहीं है। कई लोगों को इसे सुलझाने में काफी मजा आ आता है और कुछ इसमें घंटों फंसे रह जाते हैं। कुछ अपने दोस्तों और आसपास के लोगों को कन्फ्यूज़ करते हैं। बच्चों के लिए तो ये एक मजेदार खेल स बन जाता है। आज हम एक ऐसी तस्वीर लेकर आए हैं जो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर का टेस्ट लेगा। इस तस्वीर से पता चलेगा कि आप किसी चीज पर कितना फोकस करते हैं और पहेली को समझते हैं। इस तस्वीर में आपको देखकर बताना है कि इसमें कितने सर्कल है।

Optical illusion: how many circles can you find in 20 seconds?