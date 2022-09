Optical Illusion: इस तस्वीर में कितने चूहे छिपे हैं, केवल तेज दिमाग वाले ही 5 सेकंड में ढूंढ पाए हैं

Optical Illusion Image: आँखों को भ्रमित कर देने वाली और दिमाग चकरा देने वाली कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे। आज हम भी एक ऐसी तस्वीर आपके लिए लाए हैं जिसमें आपको बताना है कि उसमें कितने चूहे हैं।

ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी तस्वीरें आजकल आप इंटरनेट पर खूब देख रहे होंगे। ये न केवल काफी दिलचस्प होती हैं बल्कि दिमाग का टेस्ट भी लेती हैं। ये तस्वीरें कभी कभी वास्तविकता को देखने नहीं देती तो कभी कभी सामने होकर भी हमें जवाब नहीं मिलते। इसके बावजूद इस तरह की पाहेलियां सॉल्व करने में लोगों को काफी मजा आता है। आज एक ऐसी ही तस्वीर हम आपके लिए लाए हैं जिसमें आपको छिपा हुआ चूहा ढूंढना है वो भी 5 सेकंड में।

Optical Illusion: How many Rats do you see inside Ladies Tea Room in 5 Secs?