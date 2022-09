Optical illusion: 10 सेकेंड में ढूंढकर दिखाएं इस तस्वीर में दो पक्षी, देखते हैं कितनी रफ्तार से काम करता है आपका दिमाग

Optical Illusion: ऑप्टिकल इल्यूजन यानी कोई ऐसी तस्वीर जिसमें चीजें आंखों के सामने ही हों और आंखों उसे खोज ना पाएं। आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। इन्हीं में से एक तस्वीर हम आपके लिए लेकर आएं हैं जिसमें आपको ढूंढकर बताना है कि आखिर पक्षी कहां छिपे हुए हैं।

ऑप्टिकल इल्यूजन की तस्वीरों से इंटरनेट भरा पड़ा है। ये तस्वीरें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ खास चीजें छिपी होती हैं। मगर साधारण दिमाग वालों के लिए इन्हें हल करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार तेज दिमाग वाले भी तस्वीर में छिपे रहस्य को हल नहीं कर पाते हैं। ऐसी तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों से जुड़ा धोखा भी कहा जाता है। इनमें रहस्य नजर के सामने ही होता है मगर मजाल है कोई खोजकर दिखा दे। हालांकि इन तस्वीरों को हल करने से दिमाग और आंखों की अच्छी कसरत भी हो जाती है।

If you spot the two birds hidden in this picture you’re in the top 1 per cent