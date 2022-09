Optical Illusion: केवल तेज IQ वाले ढूंढ पाए इसमें छिपे दूसरे जानवर को, वो भी 20 सेकंड में

Optical Illusion : आपका IQ लेवल कितना तेज है? आप किसी चीज को देखकर कितनी देर में उसे समझ जाते हैं? एक ऐसी तस्वीर हम आज आपके लिए लाए हैं जो आपके फोकस और IQ लेवल को बताएगा।

ऑप्टिकल इल्यूजन तो आपने इंटरनेट पर कई देखें होंगे। ये कई तरह के होते हैं और दिमाग को चकरा देते हैं। कुछ आँखों को भ्रमित करते हैं। कुछ स्टडी में सामने आया है कि ऑप्टिकल इल्यूजन बताता है आप चीजों को किस तरह से देखते और समझते हैं। किसी चीज को समझने के साथ साथ उसकी गहराई को किस तरह से देखते हैं। आज हम एक ऐसा ही दिमाग को कन्फ्यूज़ कर देने वाली तस्वीर लाए हैं जिसमें यदि अपने 20 सेकंड में दूसरा जानवर ढूंढ लिया तो आप ऐसा करने वाले 1 फीसदी लोगों में से एक होंगे।

Optical Illusion : Only 1% of People can spot 2nd animal other than bird in 20 second