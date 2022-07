Optical Illusion: इस फोटो में छिपी हैं 4 महिलायें, केवल 2 फीसदी लोग ही ढूंढ पाए चेहरा

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है जिसमें महिलायें कितनी है ये पता कर पाना कठिन हो रहा है। केवल 2 फीसदी लोग ही इसे ढूँढने में सफल हो सके हैं।

ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी तस्वीरें अक्सर भ्रम पैदा करती हैं और इस तरह की तस्वीरें हल करने में काफी मजा भी आता है। इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और इसको लेकर लोगों में उत्सुकता भी देखने को मिलती है। एक ऐसी ही तस्वीर ने इंटरनेट यूजर्स को कन्फ्यूजन में डाल दिया है। इस तस्वीर में एक स्केच बना है जिसमें 4 महिलाओं के चेहरे हैं, लेकिन इसे ढूंढ पाना सबके बस की बात नहीं है। इसे अबतक केवल 2 फीसदी लोग ही ढूंढ सके हैं।

Optical Illusion: Only 2% of people can spot all 4 women in this image