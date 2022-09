Optical Illusion:सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें वायरल होती हैं। ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद अधिकतर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज का मतलब होता है आंखों को धोखा देने वाली तस्वीरें। इन तस्वीरों में मिल चैलेंज को पूरा करने में लोगों को काफी मजा आता है।

दिमाग और आंखों के काम करने के तरीके को समझने के बाद मनोवैज्ञानिक कुछ तस्वीरें या पैटर्न इस तरह बना देते हैं कि हमारी नज़रें सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं। ऐसे ही ऑप्टिकल इल्यूजन वाली एक तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें एक तस्वीर के अंदर महिला दिखाई दे रही है, लेकिन चैलेंज ये है कि इसमें 2 और चेहरे ढूंढने हैं। ऊपर दी गई तस्वीर एक पेचीदा पहेली है और इसे ब्रेन टीज़र के रूप में वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ऑप्टिकल इल्यूजन एक महिला की तस्वीर को दर्शाता है जो फूलदान में ताजे फूलों को सूंघते हुए कमरे के अंदर अपने मेहमानों की प्रतीक्षा कर रही है।

Only a Genius can spot 2 Hidden Guests of Lady inside the room in 10 Seconds