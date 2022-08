Optical Illusion: इस तस्वीर में छिपा है कुत्ते के मालिक का चेहरा, अगर 15 सेकेंड में ढूंढ लिया तो कहलाएंगे बुद्धिमान

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा वायरल होता रहता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। इन्हीं वायरल हो रही तस्वीरों में ऑप्टिकल इल्यूजन की तस्वीरें लोगो को आकर्षित करती हैं। यानी ये तस्वीरे ऐसी होती है, जो आपसे कुछ ऐसा सवाल कर बैठती है, जिसे सॉल्व करने से आप खुद को रोक नहीं पाते। ऐसी ही एक तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, मगर इसे सॉल्व करने में आपको मजा भी खूब आएगा।

इन दिनों सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन की तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही है। ये तस्वीरें लोगों के दिमाग की कसरत तो कराते है ही साथ ही ये साइको-एनालिसिस( Psycho-Analysis) के क्षेत्र का एक हिस्सा भी है, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाती है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। यह एक अच्छा टाइमपास भी है और आपके दिमाग को तेज करने और उसके अंदर चल रही चीजों को समझने का बढ़िया तरीका भी है। तो इन्हीं में से एक तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हालांकि यह तस्वीर 1880 दस्क की है जिसमें एक कुत्ते का स्केच बना हुआ है। मगर आर्टिस्ट ने इस तस्वीर में बड़ी ही चालाकी से उसके मालिक का चेहरा भी बना दिया है, जो इसी स्केच में छिपा हुआ है।

People with High Intelligence can spot Hidden Face of Dog Owner in 15 Secs