Optical Illusion: क्या आपकी नजर है बाज जैसी तेज? इस तस्वीर में ढूंढकर दिखाएं तितली

Optical Illusion: आपकी आँखें कितनी तेज है? आप किसी चीज को ढूँढने में कितना समय लेते हैं? आज इस तस्वीर में आपको 20 सेकंड के अंदर छिपी हुई तितली ढूंढनी है। तो देर किस बात की अभी ढूंढकर बताएं।

ऑप्टिकल इल्यूजन दिमाग को भ्रमित करती हैं। इंटरनेट पर आजकल इससे जुड़ी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। यूजर्स इसे सॉल्व करने में काफी मजा आता है। कभी कभी घंटों लगा देते फिर भी तस्वीर को सॉल्व नहीं कर पाते। दिमाग चकरा देने वाली एक ऐसी ही तस्वीर आज हम आपके लिए लाए हैं। इस तस्वीर में आपको एक तितली ढूंढनी है जो छिपी हुई है।

Optical Illusion: Test can you spot a butterfly in this picture of sun flower within 20 seconds