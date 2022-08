Optical Illusion: तस्वीर में छिपकर बैठा है 1 खतरनाक तेंदुआ, बाज की नजर वाले ही ढूंढ पाए अब तक, 99 प्रतिशत लोग हुए फेल

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर अभी ऐसी कई तस्वीरें और पजल वायरल हो रहे हैं जो लोग अपनी फैमिली के साथ सॉल्व कर रहे हैं। लोग इन्हें अपने परिवार के साथ बैठकर सुलझा रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर ने लोगों का दिमाग चकरा दिया है।

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी तस्वीरें वायरल होती रहती है जो लोगों को कन्फ्यूज कर देती हैं। इन तस्वीरों में चीजें हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, लेकिन नजर नहीं आती हैं। ऐसी तस्वीरें बज की नजर वाले ही ढूंढ पाते हैं। कहते हैं कि बाज की नजर काफी पैनी होती है। बाज को दुनियाभर में सबसे तेज नजर के लिए जाना जाता है। यह पक्षी इंसानों से आठ गुना ज्यादा बेहतर देखने सक्षम होता है। बाज 500 फीट की दूरी से भी अपने छोटे से छोटे शिकार को देख सकता है। वैसे ही इस तस्वीर में तेंदुए को ढूंढने के लिए आपको बाज की नजर चाहिए होगी।

There's a leopard hidden in this picture. Can you spot it?