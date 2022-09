Optical Illusions: क्या आप इस तस्वीर में छिपे मछुवारे को ढूंढ सकते हैं? 11 सेकंड में ढूंढ लिया तो जीनियस हैं आप

Optical Illusions Image: आपका IQ लेवल कितना तेज है? आप किसी तस्वीर में छिपी पहेली को कितनी जल्दी ढूंढ लेते हैं? आज एक ऐसी तस्वीर हम लाए हैं जिसमें आपको नाव में बैठे एक मछुआरे को ढूँढना हैं।

ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी तस्वीरें दिमाग को तेज करते हैं और आँखों के फोकस को भी टेस्ट करता है। अक्सर तस्वीर के पीछे की वास्तविकता को पहचानना भी कठिन हो जाता है। ये इल्यूजन कई तरह के होते हैं कुछ काफी दिलचस्प कुछ कन्फ्यूज़ करते हैं तो कुछ दिमाग को चकरा देते हैं। आज हम एक ऐसी ही तस्वीर आपके लिए लाए हैं जो वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक पक्षी नजर आ रहा है, लेकिन इसमें नाव में आराम फरमाता मछुआरा और मछली भी छिपे हैं जिसे आपको ढूँढना है।

Optical Illusions: can you spot a fisherman hiding in a bird in 11 seconds