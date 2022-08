Optical Illusions:इस तस्वीर में पेड़ों के बीच छिपे हैं कितने चेहरे, केवल 1% लोग ही दे पाए हैं सहीं जवाब, आपको दिखे कितने चेहरे?

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर रोजाना ऑप्टिकल इल्यूजन की कई तरह की तस्वीरें शेयर होती रहती हैं। इनमें कुछ तस्वीरें हंसाने वाली होती है, जबकि कुछ को देखकर हैरानी होती है। वहीं, कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं, जिन्हें देखकर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं।

ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी तस्वीरें अक्सर भ्रम पैदा करती हैं और इस तरह की तस्वीरें हल करने में काफी मजा भी आता है। इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और इसको लेकर लोगों में उत्सुकता भी देखने को मिलती है। एक ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर देखने को मिली जो काफी कठिन है। इस तस्वीर में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिनकी झाडि़यों, टहनियों और पत्तियों से चेहरे बने दिखाई दे रहे हैं।

Optical Illusions: How Many Faces Can You Find?