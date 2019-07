लाइव शो में पाकिस्तानी एंकर ने एप्पल कंपनी को समझ लिया 'सेब', वीडियो हुआ ट्विटर पर वायरल

नई दिल्ली। आए दिन सोशल मीडिया ( social media ) पर पाकिस्तान ( Pakistan ) की मीडिया ट्रोल होती है। हाल ही में फिर एक बार पाकिस्तानी मीडिया ने साबित कर दिया कि वह कितनी समझदार है। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि पाकिस्तान की मौजूदा अर्थ व्यवस्था की क्या हालत है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल पर एक लाइव शो ( live show ) पर अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ देश की हालत के बारे में चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान विशेषज्ञ ने जानी-मानी फोन कंपनी एप्पल का ज़िक्र किया। न्यूज़ एंकर एप्पल ( apple inc ) को फल यानी सेब समझ लेती है। एंकर के इस जवाब के बाद अब वह सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर खूब ट्रोल की जा रही है। लोग ट्विटर पर जमकर न्यूज़ एंकर ( PAK Anchor ) का मज़ाक उड़ा रहे हैं।

फेक अलर्ट: व्हाट्सएप्प पर शेयर किए जा रहे हैं ये दो मैसेज, यहां जान लीजिए सच्चाई

Apple business and types of apple, just some regular tv shows in Pakistan.. pic.twitter.com/3Sr7IBl7ns