Pakistan में 40% पायलट्स के पास है फर्जी लाइसेंस, 150 पर लगा प्रतिबंध

नई दिल्ली। पाकिस्तान (Pakistan )के 150 पायलटों अब उड़ान नहीं भर सकेगें। दरअसल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (Pakistan International Airlines) ने 150 पायलटों के उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। PIA ने बताया कि इन पायलटों के लाइसेंस फर्जी (Pakistan pilots have fake licenses)थे जिसकी बाद ये फैसला लिया गया है।

पिछले महीने कराची एयरपोर्ट (Karachi Airport) के पास हुए विमान हादसे के बाद देश में पायलटों के लिए कई तरह की जांच की गई। इन जांचों में पता चला कि पूरे देश की एयरलाइन इंडस्ट्री में फर्जी पायलट्स भरे पड़े हैं। पाकिस्तान के उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर खान (Gulam sarvar Khan) ने बताया कि देश में 40% पायलट्स के पास फर्जी लाइसेंस होते हैं जिनमें बड़ी संख्या में Pakistan International Airlines के पायलट भी शामिल हैं।

PIA acknowledges the AAIB report and have already taken measures learning from it. An independent Flight Data Monitoring setup established to monitor & analyze all flights. All pilots with dubious licenses will be grounded. Safety is more imp. than any commercial interest