फेक अलर्ट: शहीद का शव लाने के लिए पाक आर्मी को भारतीय सेना ने दिखाया सफेद झंडा? नहीं सच्चाई कुछ और है

नई दिल्ली: ये बात किसी से छुपी नहीं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान सीमा पार से गोलीबारी करता रहता है। वो अपनी इन नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। गोलीबारी की आड़ में वो भारत में घुसपैठ करना चाहता है, लेकिन भारतीय सेना के आगे उसकी एक भी नहीं चलती है। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो को लेकर काफी बड़ा दावा किया जा रहा है।

#IndianArmy hoists white flag to collect the dead bodies of their soldiers who were killed by the Pakistan Army at the Line of Control clashes.#PakistanArmy zinda bad👍💪

Pakistan painda bad.🇵🇰❤ pic.twitter.com/U3HneKzHi2