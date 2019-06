अहम मैच से पहले पाक टीम के खिलाड़ी यहां पी रहे थे हुक्का, अब ऐसे उड़ रहा है मजाक

नई दिल्ली: वैसे तो अब तक वर्ल्ड कप 2019 ( World Cup 2019 ) में कई मुकाबले खेले गए, लेकिन जिस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी वो मैच रविवार को मैंटेस्टर में खेला गया। हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले की। जहां भारत ने पाकिस्तान को 89 रनों से धूल चटा दी। बात चाहे गेंदबाजी की करें या फिर बल्लेबाजी की टीम इंडिया के सामने पाक टीम बेहद धीली नजर आई। वहीं पाकिस्तान ( Pakistan ) की करारी हार के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी शेयर हो रहा है।

Shoaib Malik imad wasim imamul haq with women

other team players was smoking Sheesha 7 hours before the start of match against India...Very great performance @76Shadabkhan @SarfarazA_54 @realshoaibmalik @simadwasim #PakvsInd #SarfarazAhmed pic. Twitter .com/CRc4Xm7cBR