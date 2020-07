Pakistan: रिपोर्टर ने बिना मास्क के पूछा सवाल, शख्स ने कहा- ‘मैं Corona पॉजिटिव हूं’

नई दिल्ली। दुनिया भर में रोजाना कोरोना (Corona) के लाखों मामले सामने आ रहे हैं। ताजे आकंड़े के मुताबिक 1.5 करोड़ से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 5.6 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। लगभग सभी देश इस जानलेवा वायरस की वैक्सीन (corona vaccine) खोजने में लगा हुआ है। लेकिन अभी तक किसी के हाथ सफलता नहीं लगी है। लेकिन कोरोनावायरस (Coronavirus) से बचने के लिए सरकार ने कई मानक तय किए हैं।

साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखना, सोशल डिस्टेंसिंग आदि, लेकिन इन सब में फिलहाल अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क (Mask) पहनना सबसे जरूरी काम है। Covid 19 से बचने का पहला कदम है फेस मास्क पहन कर ही बाहर निकलना। लेकिन बहुत से लोग इसको लेकर लापरवाही कर देते हैं जिसका ख़ामियाज़ा उन्हें चुकाना पड़ता है।

हाल ही में इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबरों के मुताबिक वीडियो पाकिस्तान का है। वीडियो में एक रिपोर्टर को बिना मास्क लगाए रिपोर्टिंग (Pak reporter) करता दिखाई दे रहा है। इसी बीच एक बाइक सवार से उसने पेट्रोल की किल्लत को लेकर सवाल करता है। जिसके जवाब में बाइक सवार कहता है कि पेट्रोल (petrol crisis in Peshawar) नहीं मिल रहा ह। इसके बाद उसने कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं और अस्पताल जा रहा हूं।

Genuinely feel sorry for the ARY Reporter, Adnan Tariq - for better understanding, watch the video till the end. #covid19 #Pakistan pic.twitter.com/pnzSDeGj6U