लॉकडाउन: घर में अकेल रह रहे बुजुर्ग के घर पहुंची पुलिस, केक कटवा कर मनाया बर्थडे

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) तेजी से फैल रहा है। सरकार इस वायरस को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) लगा हुआ है, लोगों से घर पर रहने की अपील की गई है।

इतना ही नहीं कई जगह पुलिस द्वारा सख्‍ती भी बरती जा रही है, ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कई लोग अपने घरों से दूर फसे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए पुलिस अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है।

हाल में सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पुलिस एक बुजुर्ग अंकल का बर्थडे मना रही है।

पहले वीडियो देख लें..

Lockdown Birthdays can be special too. We wish Sh. Karan Puri of Sector 7, Panchkula a Very Happy Birthday 🎂

@Nijhavan_v @cmohry @police_haryana @nsvirk @ipspankajnain @ANI pic.twitter.com/RRKCrvD9SE