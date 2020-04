झारखंड में पैंगोलिन को किया गया रेस्क्यू, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली। इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर ( IFS ) सुशांता नंदा आए दिन सोशल मीडिया पर बड़े ही रोचक वीडियो शेयर करते रहते हैं। इस बार सुशांता ने अपने ट्वीटर हैंडल के जरिए एक वीडियो ( Video ) पोस्ट किया है। इस वीडियो में पैंगोलिन को रेस्क्यू किया जा रहा है।

वीडियो में दिख रहे पैंगोलिन ( Pangolin ) को झारखंड में वन विभाग के अधिकारियों ने बचाया। आपको बता दें कि पैंगोलिन उन जानवरों में से एक है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी की जाती है। कई देशों में पैंगोलिन को दुर्लभ जानवरों की कैटेगरी कमें रखा गया है।

The most trafficked mammal, next only to humans is rescued at Jamtara district of Jharkhand.



This animal is severely stressed. But all rescues are to be videographed before shifting them to safety. The times we live😡 pic.twitter.com/stCfsBNc3w