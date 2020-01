OMG! माता-पिता ने मासूम को गिफ्ट में दिए Airpods, लेकिन बच्चा उन्हें निगल गया

नई दिल्ली: हर बार इस बात को हर कोई आपको कहता हुआ नजर आ जाएगा कि छोटे बच्चों ( child ) का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जाने-अनजाने मुंह में कुछ भी डाल लेते हैं जिससे फिर काफी दिक्कतें होती हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 7 साल के बच्चे ने अपने मुंह में ऐसा कुछ डाला जिसे देखकर डॉक्टर्स ( doctors ) समेत हर कोई हैरान रह गया।

A 7 y/o boy got some airpods for Christmas & a couple days later - he accidentally swallowed one! It’s still in his stomach now bc doctors said it’s best to let it come out on its own. You’ll only see this family’s exclusive story on Ch2 Action News. Tune in at 4 & 5pm pic.twitter.com/5n0FR6Kwoz