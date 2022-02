मोर की तिरंगे के साथ निकली अंतिम यात्रा, शहीद की तरह मिला सम्मान, जानिए वजह

पशु-पक्षियों से प्यार करते हुए तो आपने कई लोगों को देखा होगा, लेकिन क्या इनकी मौत पर भी उतने ही सम्मान के साथ बिदाई देते हुए देखा है। कुछ ऐसे ही बिदाई मोर को दी गई है। मोर को बकायदा तिरंगे में लपेटकर शरीद की तरह सम्मान से साथ अंतिम यात्रा निकाली गई है।

पशु-पक्षियों को चाहने वाले तो आपने कई देखे होंगे। लेकिन क्या इनकी मौत पर भी उन्हें उतने ही प्यार और सम्मान के साथ बिदा करते देखा है जैसे किसी खास को किया जाता है। दरअसल ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें मोर को ना सिर्फ तिरंगे में लपेट कर बल्कि शरीद की तरह सम्मान के साथ उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई है। ये यात्रा राजस्थान के झुंझुनू में निकाली गई है। खास बात यह है कि इस अंतिम यात्रा में जहां मोर को 'राजकीय सम्मान' दिया गया, वहीं डीजे पर देशभक्ति के गानों ने लोगों को संवेदनाओं से भर दिया। लोगों ने बड़ी संख्या में इस अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया।

