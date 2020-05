लॉकडाउन: सड़क पर उतरा मोरों का झुंड़, लग गया ‘ट्रैफिक जाम’, देखें वीडियो

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन (Lockdown) में सब कुछ उल्टा हो गया है। जैसे कि इंसान अपने घरों में कैद है वहीं जंगली जानवर खुले आम सड़कों पर घूम रहे हैं। इससे जुड़े कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखने बाद लोग आप भी दंग रह जाएगें। ये वीडियो मोरों का है। जिसमें वे ट्रैफिक जाम लगाए नजर आ रहे हैं।

कोरोना: अस्पताल दौरे पर गई थी Belgium की PM, मेडिकल स्टाफ ने मुंह फेर किया विरोध प्रदर्शन

Amazing traffic jam by the national bird. Courtesy Vinod Sharma ji. pic.twitter.com/JcWA0YfKkH

दरअसल देश में लॉकडाउन की वजह से सड़को पर गाड़ीयां नहीं दौड़ रही है। ऐसे में जानवर खुले आम सड़कों पर सैर-सपाटा कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ मोरों का झुंड भी सड़को पर सैर के लिए निकला था। जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

बता दें इस वीडियो को इस IFS परवीन कासवान ने ट्विटर पर साझी किया है। वीडियो के कैप्सन में उन्होंने लिखा है कि ‘नेशनल बर्ड द्वारा लगाया गया उम्दा जाम।’ साभार- विनोद शर्मा।

इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को राजस्थान का बता रहे हैं।

देखिए लोगों ने क्या कहा?

Never seen a traffic jam quite as beautiful as this 👌🙌