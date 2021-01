कोरोना काल में नहीं डिगा पीपल बाबा का हरियाली फैलाने का हौसला, इस साल के लिए बड़ा संकल्प

नई दिल्ली। बीता साल यानी वर्ष 2020 दुनिया भर के लिए कोरोना वायरस महामारी जैसी आपदा लेकर आया और पूरी दुनिया जैसे ठप सी हो गई। लॉकडाउन ने लोगों को घरों में समेट दिया और मास्क, सैनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हर व्यक्ति की जरूरत बन गई। हालांकि ऐसे दौर में भी दुनिया को प्रदूषण मुक्त बनाने और हरियाली बढ़ाने का संकल्प ले चुके पीपल बाबा का पेड़ लगाओ कार्यक्रम जारी रहा और उन्होंने अपनी टीम के साथ कोरोना दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए 1.11 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए।

इबोला खोजने वाले डॉक्टर की बड़ी चेतावनी, कोरोना से ज्यादा जानलेवा नई बीमारियों का आ गया है खतरा

बीते 43 सालों से लगातार पेड़ लगाने के अभियान में जुटे पीपल बाबा ने कोरोना काल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया। उन्होंने अपने पेड़ लगाओ अभियान के लिए लोगों से संपर्क किया ताकि इस मुहिम में नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यवसायियों, कर्मचारियों और राजनेताओं को भी जोड़ा जा सके।

इस मुहिम को लोगों का सहयोग भी मिला और घर बैठे लोगों ने पौधरोपण स्थलों पर जाकर पौधे लगाने और पौधों की देखभाल करने में बढ़चढ़कर योगदान दिया। इसी का नतीजा है कि बीते वर्ष पीपल बाबा की टीम नें जहां दिल्ली में 8,340, नोएडा में 33,400, ग्रेटर नॉएडा में 28,600, गाजियाबाद में 4,200 पेड़ लगाए, वहीं लखनऊ में 30,280, उत्तराखंड में 3820 और सोहना-बहादुरगढ़ रोड पर 3140 पेड़ लगाए।

Plant trees only if you can preserve them for the next 3 years #treeplanting #environment pic.twitter.com/XCXBXxonQP

लॉक डाउन के दौरान किए गए पीपल बाबा के पौधरोपण कार्यक्रम में ऋचा अनिरुद्ध और लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया, आईएएस अधिकारी बीएन सिंह समेत कई दिग्गज भी शामिल हुए।

किसे लेनी चाहिए COVID-19 Vaccine और किसे नहीं? 10 जरूरी सवाल

इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष वाईपी सिंह की मानें तो कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के कारण भारत में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के पेड़ों की नर्सरी बर्बाद हो गई। केवल दिल्ली में यह नुकसान 8 करोड़ से ज्यादा का रहा।

हालांकि ऐसे प्रतिकूल वक्त में भी पीपल बाबा की नर्सरी का एक भी पौधा बर्बाद नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने बिना रुके पेड़ लगाओ अभियान जारी रखा।

Trees are the solution to 10,000 different environmental problems - air pollution, water pollution, carbon absorption, bringing back rains etc. Bringing sufficient land under tree cover is the only long term solution to reverse climate change.#GreeneryRevolution #treeplanting pic.twitter.com/MW0X8DmIc2