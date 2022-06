इस समुद्र में चाहकर भी नहीं डूब सकते हम, इसमें नहाने से दूर होती है बीमारी

Facts about Dead Sea: समुद्र इतना खतरनाक होता है कि जिसे तैरना नहीं आता वो इससे दूर ही रहता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा समुद्र है जिसमें चाहकर भी कोई आप डूब नहीं सकते। जानते हैं इसके बारे में...

समुद्र काफी खतरनाक होता है और ये इतना गहरा होता है कि इसमें डूबने वाले का पता कर पाना कठिन हो जाता है। ऐसे में जिन्हें तैरना नहीं आता वो किनारे से ही समुद्र का लुफ्त उठाते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा समुद्र मिले जिसमें आप चाहकर भी नहीं डूब सकते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दुनिया में एक ऐसा समुद्र है जिसमें आप चाहकर भी नहीं डूब सकते। इसके पीछे का तथ्य भी काफी दिलचस्प है।

people can't drown in dead sea, here is why(PC: KimKim)