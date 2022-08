मौहम्मद गोरी की वजह से भारत के इस गांव में नहीं मनाया जाता रक्षाबंधन, जानिए क्या किया था उसने ऐसा

पूरे देश में रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाता है, लेकिन भारत में एक गांव ऐसा भी है, जहां यह पर्व नहीं मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के सुराना गांव में 12वीं सदी से ही लोग रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। गांव के लोग इस दिन को 'काला दिन' भी मानते हैं।

रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल 11 अगस्त को पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएगा। मगर भारत में ही एक गांव ऐसा भी है जहां रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता। इस गांव में बहुएं तो अपने भाईयों को राखी बांधती हैं, मगर इस गांव की कोई भी बेटी अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधती। सिर्फ यहीं नहीं, अगर इस गांव के लोग किसी दूसरी जगह भी जा कर बस जाते हैं, तभी भी वो लोग रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते। इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्की मौहम्मद गोरी है।

People in Surana village of Ghaziabad's Muradnagar do not celebrate Raksha Bandhan since 12th century