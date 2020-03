कोरोना के कहर से बचने के लिए ठेके के बाहर खड़े लोगों ने बनाया Social Distance, फोटो वायरल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) का दंश पूरी दुनिया झेल रही है। लाखों लोग इस वायरस के संक्रमण से ग्रसित हैं। वहीं 7000 से अधिक लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है।

कोरोनावायरस की अनदेखी पड़ सकती है भारी, बेहद तेजी से फैलती है यह महामारी

चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना अब 142 से अधिक देशों में पहुंच चुका है। भारत में कोरोना से लोग डरे हुए हैं। देश में भी इसके 170 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, इनमें से 4 की मौत भी हो चुकी है।

A scene from a beverages outlet at Thalassery in Kannur district of #Kerala.

Seems like people are religiously following the instructions of @CMOKerala and @shailajateacher.

An example of #SocialDistanacing at its best. #FightingCoronavirus pic.twitter.com/zcnCl2QEJI