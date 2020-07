आसमान से गिरते उल्कापिंड को देख चिल्लाने लगे लोग, Video में कैद हुआ डरावना मंजर

नई दिल्ली।

Meteorite Video: अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड ( Meteorites Coming from Space ) धरती के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इससे भूकंप और तूफान जैसे खतरों की आशंका रहती है। उल्कापिंड ( Meteorite ) को लेकर कई बार नासा ( NASA )भी चेतावनी जारी करता है। हालांकि, अभी तक उल्कापिंड पृथ्वी के नजदीक से गुजरे हैं। लेकिन, इन दिनों सोशल मीडिया ( Social Media ) पर उल्कापिंड गिरने का एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। वीडियो में आसमान से गिरता उल्कापिंड देखा जा सकता है। घटना न्यू मैक्सिको ( New Mexico ) के ताओस की है, जहां म्यूजिशियन एम्बर कॉफमैन ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। रात के समय उल्कापिंड की रोशनी से दिन जैसा उजाला हो जाता।

Guys, we just saw one of the craziest things we have ever seen in our lives and I managed to capture some of it. A meteor for the ages! pic.twitter.com/kPIchIPREV