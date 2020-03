Video: इस तरीके को अपना लिया तो खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। लाखों लोग इस वायरस के संक्रमण से ग्रसित हैं वहीं 16000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। भारत में भी इस वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जिसके चलते सरकार ने 21 दिनों के लिए पूरे देश को लॉकडाउन (lockdown) कर दिया है। इसके साथ ही सरकार लोगों से सोशल डिस्टेनस बनाने की अपील भी कर रही है। डॉक्टरों ने भी इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए सोशल डिस्टोंसिंग (Social Distancing) को ही कारगर बताया है।

शख्स ने चैंलेज के तौर पर चाटी थी टॉयलेट सीट, अब हो गया कोरोना

इन सब के बीच सोशल मीडिया पर इससे ही जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोरोना के प्रकोप को खत्म करने के लिए सोशल डिस्टोंसिंग कितनी सहायक है।

कोरोना: लॉकडाउन में डंडा बरसाने के अलावा गरीबों के घर राशन भी पहुंचा रही है पुलिस

बता दें कोरोना वायरस विश्वभर में फैल चुका है और अभी तक किसी भी देश के पास इस वायरस की दवा नहीं है। इसे हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन और सेल्फ आइसोलेशन को अपना रही है। भारत में इन सभी बातों का पालन किया जा रहा है। ज्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं साथ ही सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी पोस्ट कर रहे हैं।

Maintaining a safe distance from others lessens your chances of catching COVID-19 and keeps everyone safe.



Here, @BaksaPol is facilitating #SocialDistancing at grocery stores and ATMs. pic.twitter.com/bX3UMUqmfS — Assam Police (@assampolice) March 25, 2020