पत्नी ने अचानक कैंसिल किया छुट्टियों पर जाने का प्लान, पति ने निकाला ऐसा जुगाड़ कि हर पल साथ रही वाइफ

पत्नी के साथ न जा पाने के बाद पति ने पत्नी के फोटो वाले तकिए को लेकर छुट्टियां मनाने चला गया। छुट्टियों के दौरान वह जहां भी गया उसने तकिए को अपने साथ रखा। यहां तक की पूल में भी वह पत्नी के फोटो वाली तकिए को साथ लेकर गया, जिसकी फोटो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं।

अक्सर पति व पत्नी के बीच प्यार की दिलचस्प कहानियां सामने आती रहती हैं, जिसमें से कुछ खूब सुर्खियां बटोरती हैं। ऐसी ही एक अलग तरह की पति व पत्नी की रोमाटिंक ट्रिप सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपने ओर खीच रही है। दरअसल फिलीपींस का एक छुट्टियां मनाने जा रहा था और किसी कारण से उसकी पत्नी को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद उसने एक कमाल का आइडिया निकाला।

Philippines Man Goes On Vacation With Wife's Face Pillow, Hilarious Post Leaves Internet In Splits