कोरोना के डर से परिवार ने छोड़ा साथ, मरीज को डॉक्टर ने अपने हाथ से खिलाया खाना!

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) डर का दूसरा नाम बन चुका है। लोग इस वायरस (Coronavirus) से इतने डरे हुए हैं कि वे अपने परिवार और रिश्तेदारों से भी दूरी बना रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक कोरोना पीड़ित (Coronavirus Patient) से मिलने के लिए उसके परिवार के लोग नहीं आए। जिसके बाद एक डॉक्टर (Doctor) ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। इस दिल छू लेने पल की एक तस्वीर भी सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

कोरोना: पुलिस की ड्यूटी के बाद लोगों के लिए मास्क बनाती हैं सृष्टि, लोगों ने किया सलाम

As relatives of a patient couldn't come, a doctor (Georgi Abraham, a senior Nephrologist of Madras Medical Mission) is feeding his patient. This is MEDICINE. #AmidstLockdown pic.twitter.com/W7xE4G31fi