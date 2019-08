कश्मीर में मिल गया अक्षय कुमार का हमशक्ल, टि्वटर पर वायरल हुआ फोटो

नई दिल्ली। देश भक्ति पर केसरी और मिशन मंगल जैसी फिल्म से लोगों का दिल जीतने वाले खिलाड़ी कुमार का बॉलीवुड में सिक्का चल रहा है। अक्षय कुमार आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं। हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है, लेकिन इसी देश में एक शख्स ऐसा भी जो हू-बहू अक्षय कुमार के जैसा दिखता है।

आशीष को कश्मीर में मिला अक्षय कुमार का हमशक्ल

एक निजी न्यूज में काम करने वाले आशीष सिंह के नाम के पत्रकार ने अक्षय के इस डुप्लीकेट की फोटो शेयर करके सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। माजिद मीर नाम का ये शख्स उनको कश्मीर में मिला। इस फोटो में अक्षय का हमशक्ल माजिद आशीष के बगल में खड़ा नजर आ रहा है।

आशीष को ट्वीट के इस तरह वायरल होने की नहीं थी उम्मीद

अपनी पोस्ट डालते वक्त आशीष सिंह को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके बगल में खड़े इस शख्स को लोग अक्षय कुमार हमशक्ल कहेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में माजिद मीर को महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर का बड़ा फैन बताते हुए कहा कि ये रोजाना क्रिकेट हेट पहनकर काम पर निकलते हैं।

जैसे ही आशीष सिंह ने ये पोस्ट टि्वटर पर पोस्ट किया लोग इसे रिट्वीट करने लगे। एक यूजर ने लिखा कि देखने में ये शख्स अक्षय कुमार का बूढ़ा और छोटा संस्करण लग रहा है।

Met a Kashmiri Fan of Sunil Gavasker, Majid Mir in #Kashmir Wears that hat everyday religiously 👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/jNcHx5GJSK