मोदी के डर से पीयूष गोयल ने लगाई तेज दौड़, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Modi) की दमदार पर्सनाल्टी से ज्यादातर लोग खौफ खाते हैं। अगर वो एक बार अपनी नजरें टेढ़ी कर दे तो पार्टी नेता भी लाइन पर आ जाते हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण संसदीय कार्यवाही का हिस्सा लेने के दौरान दिखा, जिसमें रेलमंत्री पीयूष गोयल दौड़ लगाते हुए दिखते हैं। रेलमंत्री की संसद (Parliament) की ओर दौड़ते हुए फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Photo) हो रही है।

दरअसल कुछ वक्त पहले नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में मंत्रियों के प्रश्नकाल में समय से न पहुंचने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद रेल मंत्री गोयल की वायरल हुई तस्वीर मोदी के जलवे को दिखाती है। पीयूष गोयल (Piyush Goyal) की इस तस्वीर को बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश नाखुआ ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा,'कैबिनेट मीटिंग के बाद संसद में प्रश्नकाल में भाग लेने के लिए पीयूष जी भाग रहे थे'।

Minister @PiyushGoyal ji running to attend question hour on time after the cabinet meeting. pic.twitter.com/RpDb3FxQy6