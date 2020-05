Super Moon: साल के आखिरी 'सुपरमून' का दिखा सुपर लुक, अब चंद्र ग्रहण देखने के लिए हो जाइए तैयार

नई दिल्ली।

Super Flower Moon 2020: चांद के दीवानों के लिए गुरुवार बड़ा रोमांचक रहा। भारत समेत दुनियाभर में साल के आखिरी सुपरमून ( Super Moon 2020 ) का सुपर लुक देखने को मिला। गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा ( Buddha Purnima ) पर चमकीला और खूबसूरत चांद देखने की बेताबी लोगों को लंबे समय से थी। सुपरमून की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

इंडिया गेट से भी सुपरमून ( Super Moon in India ) का अद्भुत नजारा दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे चांद धरती पर उतर रहा है। एएनआई से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है। मौसम साफ होने की वजह से दिल्ली में भी चांद बड़ा और चमकीला नजर आया। गौरतलब है कि ये साल का आखिरी सुपरमून था, ऐसा अद्भुत नजारा अब अगले साल 2021 में दिखेगा। लेकिन, अब चंद्र ग्रहण ( Lunar Eclipse ) देखने के लिए तैयार हो जाइए।

