गजब: एक ऐसी तस्वीर, जिसमें एक साथ देख सकते हैं दिन-रात !

इन दिनों अंतरिक्ष (space) से आई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। तस्वीर को एस्ट्रोनॉट Bob Behnken ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। वायरल हो रही तस्वीर में रात और दिन के बीच की सीमा (boundary between day and night) साफ नजर आ रही है

नई दिल्ली। हमारी दुनिया में सूरज के उगने पर दिन होता है और ढलने के बाद चांद निकले पर पर रात। लेकिन अंतरिक्ष से दुनिया में ऐसा नहीं होता है। यहां दिन-रात ( incredible pictures of the boundary between day and night ) एक साथ एक साथ नजर आती है।

हाल ही में, इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन (International Space Station) में मौजूद नासा के एस्ट्रोनॉट रॉबर्ट बेनकेन ने पृथ्वी की एक तस्वीर शेयर की है जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। रॉबर्ट बेनकेन (astronaut Robert L Behnken) ने पृथ्वी पर दिन और रात की सीमा दिखाती दो तस्वीरें शेयर की हैं। । दरअसल, रॉबर्ट बेनकेन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद हैं और उन्होंने वहीं से ये तस्वीर ली है।

तस्वीर के कैप्शन में Robert Behnken ने लिखा कि हमारे प्लेनेट का मेरा सबसे पसंदीदा नजारा, जिसमें दिन और रात के बीच की सीमा को खूबसूरती से देखा जा सकता है।’ Robertके इस तस्वीर के साझा करने के बाद ये भंयकर तरीके स वायरल हो गई। इस तस्वीर को देखने के बाद कोई हैरान हो रहा है तो किसी के मुंह से WOW निकल रहा है।

My favorite views of our planet that capture the boundary between night and day. pic.twitter.com/Jo3tYH8s9E — Bob Behnken (@AstroBehnken) June 28, 2020

क्या है तस्वीर में खास?

जो तस्वीर एस्ट्रोनॉट Bob Behnken ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। उसमें लोगों को दिन और रात के बीच का अंतर देखने को मिल रहा है। इस फोटो में ‘रात और दिन के बीच की सीमा’ साफ नजर आ रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पृथ्वी का एक हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है तो दूसरे हिस्से में रोशनी है। बता दें कि रॉबर्ट बेनकेन उन दो अंतरिक्षयात्रियों में से एक हैं जो मई के अंत में स्पेसX के विमान से स्पेस स्टेशन गए हैं।

क्या बोले लोग?

The best part is that you can’t see any shitty humans from up there. — Guilherme Benites (@guicbenites) June 28, 2020

Hey yeah also killer for lunar photography pic.twitter.com/4bItq084uq — Right On Yukon 🇨🇦 (@rightonyukon) June 29, 2020