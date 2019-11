चीन में कार टेस्ट के नाम पर सूअरों के साथ होता है ये अत्याचार, इस संस्था ने उठाई आवाज

नई दिल्ली: आप कोई भी कार खरीदते हैं, तो पहले ये जरूर ध्यान देते होंगे कि आखिर वो सुरक्षित कितनी है। ऐसा ही ध्यान कार बनाने वाली कंपनियां भी देती है, जो कि कई टेस्ट करने के बाद ही कार को मार्किट में उतारती है। लेकिन चीन से कार क्रैश टेस्ट करने का मामला जो सामने आया है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर ये है क्या।

मामला चीन का है। जहां कार क्रैश टेस्ट करने के लिए सूअरों का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल, कार को बनाने के बाद कंपनी उसका क्रैश टेस्ट करती है कि अगर किसी कारण से कार क्रैश हो गई तो सवारियों को कितना नुकसान होगा। लेकिन चीन में कार की सीट पर सूअर को बांधा जाता है और उसके बाद ये टेस्ट किया जाता है। यही नहीं फिर उसे दीवार पर मारा जाता है। स्टिमूलेशन पर सूसर को सीट से बांध दिया जाता है और फिर उसे 30-40 की स्पीड पर भगाया जाता है। साथ ही उसे दीवार पर मारा जाता है।

ये मामला तस्वीरें सामने आने के बाद चर्चा में आया। मिली जानकारी के मुताबिक, 15 सूअर जिन्हें पैदा हुआ 70 से 80 दिन हुए। उनके साथ ये टेस्ट किया जाता है। अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस टेस्ट के दौरान 7 सूअर तो मौके पर मर गए और बाकि बचे 8 सूअरों में सेकईयों की हड्डियां टूट गई। बताया जा रहा है कि इस टेस्ट को करने से पहले इन सूअरों को 24 घंटे तक भूखा भी रखा गया। पशु अधिकारों से जुड़ी संस्था People for The Ethical Treatment Of Animals ने इस टेस्ट को बंद करने की अपील की है।