सुंदर और बेदाग त्वचा पाने का बेहद ही आसान और कारगर नुस्खा, मुंहासे से मिलेगा छुटकारा

Pimples Removing treatment : आयुर्वेद में सुंदर, बेदाग त्वचा पाने तथा चेहरे के मुंहासों को दूर करने के बहुत से उपाय बताए गए हैं। इनमें से कुछ बेहद आसान है और बिना एक रुपया खर्च किए आप इनका लाभ उठा सकते हैं।

Pimple kaise hataye

संतरे के सूखे छिलकों को पीस कर उनका पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं। मुंहासे चले जाएंगे। अगर आपके पास सूखे छिलके न हों तो संतरे या नींबू के गीले छिलकों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। कच्चे पपीते को कद्दूकस करके सूती कपड़े से उसका जूस निकालें। मुंहासों पर लगाएं। यह असरकारक इलाज है साथ ही यह चेहरे को और भी सुंदर बनाने के साथ साथ त्वचा को भी मुलायम रखता है।

Pimples treatment at home

एक बड़ा चम्मच संतरे का रस और एक बड़ा चम्मच नींबू का रस लें। इन्हें दही में मिलाएं और पेस्ट बनाएं। इसे 15 मिनट तक चेहरे पर लगाए रखें और फिर गीले टिश्यू से पोंछ लें। चेहरे पर चमक आ जाएगी। खीरे का रस, गुलाब जल और ग्लिसरीन मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। चेहरा निखर जाएगा। इसे इकट्ठा बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं।

How To Get Beauty Face

खान-पान में फ्रूट्स तथा हरी सब्जियां शामिल करके आप अपने होठों की केयर कर सकते हैं। रात को सोते समय होठों पर दूध की मलाई लगाएं। साथ ही दिन में जब भी घर से बाहर निकलें तो होठों पर लिप बॉम लगाकर निकलें।