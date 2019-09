ड्रीम गर्ल देखने से पहले यूपी पुलिस का ये ट्वीट देख लें, वर्ना हो सकती है परेशानी!

नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल ने रिलीज होने के पहले से ही गदर मचा रखा था। अब फिल्म रिलीज हो चुकी है और लोग इसे देखने के लिए बेताब हैं। इस फिल्म में आयुष्मान पूजा बने हुए हैं, जो फोन पर लोगों से बात करती है और उन्हें प्यार में फंसा लेती है। ड्रीम गर्ल के दीवानगी का आलम ये है कि खुद यूपी पुलिस ने इसके लेकर ट्वीट किया है जो वाकई मजेदार है।यूपी पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘सोशल मीडिया पर पर अंजान लोगों की फ्रेन्ड रिक्वेस्ट 'accept' न करें, चाहे वो #AngelPriya हो या #AngelPooja. सतर्कता ही समझदारी है’

#SocialMedia पर अंजान लोगों की फ्रेन्ड रिक्वेस्ट 'accept' न करें, चाहे वो #AngelPriya हो या #AngelPooja . सतर्कता ही समझदारी है। Don't even think of copying @ayushmannk as #DreamGirl on social media. pic.twitter.com/8274BIRnBH

वहीं फिल्म देखकर आए लोग सोशल मीडिया पर आयुष्मान के काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। चलिए आपको लोगों के कुछ ट्वीट पढ़ाते हैं।

