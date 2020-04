लॉकडाउन क्या बढ़ा ट्विटर पर Memes की बाढ आ गई, लोग बोले- 'मोदी जी अब संडे को क्या करेंगे

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( coronavirus ) के संक्रमण के तेजी से बढ़ते कम्यूनिटी ट्रांसमिशन ( Community Transmission ) को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने देशभर में लॉकडाउन ( Lockdown ) का विस्तार करने का ऐलान किया।

आखिर 3 मई तक ही क्यों बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानिए इसके पीछे की असल वजह

लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राष्ट्र के नाम संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण में लॉकडाउन को 3 तक बढ़ाने का फैसला करते ही सोशल मीडिया की दुनिया में भूकंप आ गया। ट्विटर पर लॉकडाउन टॉप ट्रेंड कर रहा है. #Lockdown2 हैशटेग के जरिए लोग मीम्स और जोक्स बना रहे हैं।

