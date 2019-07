फेक अलर्ट: क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने जीडीपी को लेकर मनमोहन सिंह से की मुलाकात?

नई दिल्ली: मोदी सरकार ( Modi government ) अपनी दूसरी पारी का आगाज कर चुकी है। इसके साथ ही 5 जून को वो पहला आम बजट ( Aam budget ) पेश करेगी। वहीं आम जनता को मोदी सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में सरकार के पिटारे से जनता के लिए क्या निकलता है, ये तो 5 जून के दिन ही पता चल पाएगा। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल ( viral ) हो रहा है। चलिए जानते हैं क्या है वीडियो में।

Modi went to meet Manmohan Singh to discuss about GDP .

Singh is king. pic.twitter.com/4p5DdRw5M9