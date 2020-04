जगमग दीपों के बीच पीएम मोदी की ड्रेस ने खींचा ध्यान, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं ऐसे रिएक्शन

नई दिल्ली। कोरोना को मात देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 5 मार्च की रात 9 बजे दीया जलाने की अपील की थी। इसमें सभी नेता-अभिनेता से लेकर आम जनता तक ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने अपने-अपने तरीके से इस मुहिम में अपना योगदान दिया। इसी बीच पीएम मोदी खुद भी बिल्कुल अलग अंदाज में धोर्ती-कुर्ता और गमछा डाले दीपक जलाते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें काफी वायरल हो रही है। साथ ही लोग इस पर जबरदस्त रिएक्शन भी दे रहे हैं।

You have lighted the Lamp of Unity with Kerala's Traditional Nilaviakku. Kerala also has supported #9pm9minute on a scale never seen before. Thank you @narendramodi ji. pic.twitter.com/b97DI9mkGF