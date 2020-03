लॉकडाउन में सैर सपाटे पर निकले थे दो शख्स, पुलिस ने आरती उतारकर किया सरेआम शर्मिंदा... देखें Viral Video

नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से पूरे भारत में 21 दिन का लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग सड़कों पर खुलेआम घूमने से बाज नहीं आ रहे।सरकार ने बेवजह घूम रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं।

सरकार की तरफ से सख्ती होते देख लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस बड़े ही अनोखे ढंग से कार्रवाई कर रही है। एक ओर जहां पुलिस के लाठीचार्च के वीडियो धडल्ले से वायरल ( Viral Video ) हो रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर अब एक ऐसा वीडियो सुर्खियों में है जिसकी वजह से पुलिस की खूब चर्चा हो रही है।

Police that works and entertains too. Awesome 😍 pic.twitter.com/P5UiaciIv6