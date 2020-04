लॉकडाउन : गरीबों लिए किसी मसीहा से कम नहीं है पुलिस, भूखों को खाना खिला रही है खाना

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus ) की वजह से पूरी दुनिया ठप्प हो गई है। भारत में भी कोरोना (coronavirus ) का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 21 दिनों का लॉकडाउन (lockdown) लगा दिया है। इस लॉकडाउन के दौरान सब लोग अपने घरों में कैद हैं।

वैज्ञानिकों का दावा- इंसानों की वजह से पैदा हुआ कोरोना वायरस, आगे और भी है खतरा!

लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। लॉकडाउन में सबकुछ बंद होने का सबसे ज्यादा असर गरीब लोगों पर पड़ा है। तमाम गरीब ऐसे हैं, जिनके पास खाने का इंतजाम भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए पुलिस मसीहा से कम नहीं है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो है जिसमें एक पुलिसकर्मी गरीब को अपने हाथ से खाना खिला रही हैं। ये वीडियो गीतकार मनोज मुंतशिर ने शेयर किया है। उन्होंने कैप्सन में लिखा है कि ‘मैं इन पुलिस वालों की ज़ुबान नहीं समझ पाया… पर इतना समझ गया कि वर्दी पहनते हुए इन्होंने जो शपथ ली थी, वो इन्हें ज़ुबानी याद है।’

बता दें इस लॉकडाउन में पुलिस ने बहुत से सराहनीय काम किया है पूरे देश मे पुलिस ने लोगों की मदद की है । यहां तक कि लोगों को दवाइयां, खाना सब मुहैया करवाने की कोशिश की है। पुलिस ने ऐसे तमाम लोगों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी ली है जो इस लॉकडाउन में फंस गए हैं। इनके फोटो-वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं।

Everything about this video, be it the humanity of @TheKeralaPolice or the level of awareness of this man on street, gives hope that we shall overcome #Covid19 pic.twitter.com/1Rq4OQQm1q