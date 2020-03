कोरोना की वजह से नहीं मन सकी बच्ची की बर्थडे पार्टी, पुलिसवालों ने यूं किया खुश

नई दिल्ली। एक ऐसा वायरस जिसकी वजह से लगभग पूरी दुनिया थम सी गई है। क्या वी आई पी, क्या आम इंसान सब के सब cororna वायरस के चलते जहां थे वहीं रुक गए हैं। ना तो कोई बाहर जा सकता है ना कहीं खुले आम घूम सकता है। इस जानलेवा वायरस से अपने नागरिकों को बचाने के लिए कई देशों ने लॉकडाउन कर रखा है।

ख़ौफ़नाक सच: दुनिया के दो देश, जो जानबूझकर अपने नागरिकों को बनने दे रहे हैं कोरोनावायरस का शिकार

ऐसी स्थिति में ना तो कोई बच्चों और परिवार समेत बाहर घूमने जा पा रहा है ना ही कोई पार्टी इत्यादि कर पा रहा है। लॉकडाउन कर चलते कई तरह के कामों पर रोक लगा दी गई है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए घर के बड़े एक बार को खुद को समझा भी लें रहे हैं लेकिन छोटे बच्चों को कौन समझाए।

Volunteer police cadets in London gathered to sing happy birthday to a girl whose 7th birthday party was canceled as the U.K. enacted strict measures to curb the spread of COVID-19. https://t.co/k0rq4MEf7D pic.twitter.com/JCyAXuGO6p